Белыми нитками: как Обама "сшил" дело "русских хакеров"

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В четверг, 29 декабря, власти США объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, которых они обвиняют в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

В дополнение Вашингтон высылает из страны 35 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности и на том же основании закрывает два дипломатических учреждения РФ на территории США. Кроме того, Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В списке оказавшихся под санкциями граждан — руководители ГРУ Генштаба и два частных лица, разыскиваемых за ранее вмененные им киберпреступления. В перечне организаций — ФСБ, ГРУ и три компании, которые обвиняются в сотрудничестве с российскими спецслужбами при подготовке и проведении кибератак.

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Высылка дипломатов и закрытие дипломатических учреждений традиционно влечет ответные симметричные действия. Однако Россия на сей раз сломала эту традицию. Президент Владимир Путин заявил, что, хотя по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа на действия США, Москва не будет ни высылать американских дипломатов, ни запрещать им и их семьям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Глава государства пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений, по словам Путина, будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.

Обещанная месть

Принять "адекватные меры" в отношении России за кибератаки на сервера Демократической партии США президент Барак Обама пообещал после выборов главы государства, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

По утверждениям штаба демократов, вмешательство извне помешало их партии одержать верх над своими политическими оппонентами.

Сервера демпартии действительно были взломаны, и тысячи документов, скопированных оттуда, начиная с 8 октября в течение месяца публиковала на своем сайте организация WikiLeaks. Главным образом, это была переписка председателя избирательной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон Джона Подесты с многочисленными советниками Клинтон, представителями средств массовой информации, а также фрагменты речей кандидата, в том числе, произнесенных ею на закрытых встречах с банкирами и представителями бизнеса.

О том, что сервера демократов были взломаны именно "русскими хакерами", представители партии заговорили сразу же, не представляя при этом никаких доказательств этого утверждения. Немедленно после публикации первой порции документов пресс-служба Министерства внутренней безопасности (МВБ) США распространила заявление, где утверждала, что обнародование похищенных хакерами документов "согласуется с методами и мотивацией России".

"Такая деятельность не является новой для Москвы — русские использовали аналогичные тактику и технику по всей Европе и Евразии с целью повлиять на общественное мнение там. Исходя из объема и сложности предпринятых усилий, мы считаем, что только высшее руководство России могло санкционировать подобную деятельность", — говорилось в заявлении.

Кроме того, что "в некоторых штатах наблюдается сканирование и зондирование связанных с выборами систем, которое в большинстве случаев происходит с серверов, эксплуатируемых российскими компаниями", никаких доказательств причастности к этому российских официальных структур в документе не содержалось. Мало того: МВБ официально признало тогда, что оно не в состоянии доказать такую причастность. То есть, по сути, всё заявление свелось к догадкам и предположениям.

И вот накануне Нового года и за три недели до того дня, когда президент-демократ Барак Обама должен будет покинуть Белый дом, обещанное им возмездие состоялось. Одновременно с введением санкций и высылкой дипломатов ФБР опубликовало доклад о результатах расследования, проведенного им совместно с МВБ, ЦРУ и другими спецслужбами.

© AP Photo/ Andrew Harnik Президент США Барак Обама

Следуя логике, именно этот документ должен был содержать те полновесные и неоспоримые доказательства, на основании которых президент США пошел на столь решительные и жесткие меры.

Презентация

Презентация доклада американских спецслужб выполнена в лучших традициях этого жанра. Четко структурировано, немногословно, с графическими схемами — просто и красиво. Нет в документе лишь одного: тех самых доказательств. Совсем нет. Чтобы увидеть и понять это, нет необходимости прибегать к помощи экспертов-специалистов — настолько данное обстоятельство очевидно.

Авторы утверждают, что две группы российской разведки взломали серверы партии в США в 2015 и 2016 годах — при этом название партии не уточняется.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российских разведывательных служб) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT 28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.

Далее рассказывается о том, что, хакеры в 2015 году разослали примерно 1 тысяче человек, включая официальных лиц США, письма с вредоносным кодом, и, по крайней мере, один человек нажал на ссылку, дав злоумышленникам доступ к системам партии. В результате хакерам удалось внедриться в эти системы и получить там постоянное присутствие. Еще в 2016 году хакеры разослали предупреждения о необходимости смены пароля, замаскированные под сообщения администрации сети, что также помогло проникновению в системы партии. В результате взломщикам удалось похитить с серверов хранящиеся там документы.

"Власти США считают, что информация была передана прессе и опубликована", — утверждают авторы доклада.

В качестве одного из доказательств приводится так называемый "выявленный цифровой след" — некий код, или цифровая подпись, из которой никоим образом не следует, что он ведет к каким-либо российским адресам.

© Fotolia/ peterzayda Хакер за компьютером

Второе доказательство — перечень 48 псевдонимов ("ников") предполагаемых хакеров и хакерских групп, выстроенный в алфавитном порядке: APT28, APT29, Agent.btz, BlackEnergy V3, BlackEnergy2 APT, CakeDuke и так далее.

И вот тут — внимание! — одна из групп называет себя Tsar Team (царь команда). Русская морфема "царь" — единственная "зацепка" во всем 13-страничном документе.

"Это нельзя назвать никаким доказательством, находящимся в причинно-следственной связи с действиями администрации США. Даже само гипотетическое наличие у лиц, входящих в эту хакерскую группировку, российского гражданства не говорит ни о чем. В нее могут входить граждане различных государств, объединенных общими действиями, она может вся состоять из граждан России. Но лишь на таком основании вводить санкции и высылать дипломатов — с точки зрения закона для этого просто нет никаких оснований", — так прокомментировал единственное "доказательство" американских спецслужб в эфире радио Sputnik вице президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.

"Озлобленные неудачники"

"Это очевидная ложь и выдумка. Давно известно, что отследить хакеров в современном мире невозможно. Поэтому можно приписать им какое угодно происхождение — заявить, что они из Африки, Австралии или из Антарктиды, и эти данные никто не сможет подтвердить или опровергнуть. Но у каждого доклада и аналитической записки есть цель и задача. Здесь цель — в очередной раз подтвердить якобы влияние России на президентские выборы в США, хотя все это утверждается бездоказательно", — сказал профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

"Группой озлобленных неудачников" назвала уходящую администрацию Белого дома официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально. Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу" — написала она в социальной сети Facebook.

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Действия администрации Барака Обамы направлены не столько против России, сколько против избранного президента США Дональда Трампа, убежден директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Те санкции, которые сейчас вводятся, в том числе против ГРУ и ФСБ, на самом деле декоративные. Но это большой показатель того, что уходящая администрация хочет заложить определенную "мину" во взаимоотношения новой администрации Трампа и России. Последствия для Трампа от действий Обамы будут негативные, он будет поставлен в достаточно сложную ситуацию", — сказал политолог.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с представителями разведки и попросить их предъявить исчерпывающие доказательства вмешательства "русских хакеров" в американские выборы. Это вполне логично, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Все говорят о вмешательстве, но ни одного факта ни разу не приводилось. Избранный президент США ведет себя как здравомыслящий человек", — сказал Журавлев, который назвал санкции "истерикой", а Барака Обаму "фанатиком у власти".

"Оставляя своему преемнику "минные поля", уходящий президент пытается решить сразу, как минимум, две задачи. С одной стороны, он надеется сохранить подорванный престиж Демократической партии, проигравшей и парламентские, и президентские выборы, объясняя это "российским вмешательством". С другой — дискредитировать республиканцев и, таким образом, ослабить их позиции к предстоящим в 2018 году парламентским выборам. Интересы своей страны он в данном случае не преследует", — оценил происходящее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.