СМИ: Кипр отказал России в выдаче миллионера Герасименко

АФИНЫ, 30 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Суд на Кипре отказал в депортации в Россию бизнесмена Дмитрия Герасименко, обвиняемого на родине в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. После решения суда Герасименко исчез, кипрские власти опасаются, что он перешел на оккупированную северную часть острова, сообщает сайт газеты Cyprus Weekly.

Герасименко был арестован 15 декабря в аэропорту Ларнаки, куда он прилетел из Милана. 27 декабря суд приостановил процедуру экстрадиции, поскольку российские власти отменили ордер на арест Герасименко по обвинению в хищении, по которому он первоначально был арестован.

Новые обвинения в краже путем мошенничества не были включены в ордер от 29 ноября, что позволило генеральному прокурору просить отменить процедуру экстрадиции.

Герасименко впоследствии был исключен из стоп-листа и ему предложили вернуть его паспорт наряду с залогом в 150 тысяч евро, которые он внес для освобождения под залог. Однако до сих пор не забрал паспорт, переданный в местные органы власти. После освобождения Герасименко исчез, пишет издание.

В настоящее время он подозревается в том, что, используя поддельный паспорт, перебрался в северную часть острова, оккупированную турецкими властями, пишет издание.

Герасименко — владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", одного из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.

Кроме того, бизнесмен владеет баскетбольными клубами "Красный Октябрь" (сейчас "Волгоград") и "Канту" (Италия).