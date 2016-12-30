Хорватия выдвинула обвинения о взятках при ремонте МиГ-21 на Украине

БЕЛГРАД, 30 дек — РИА Новости. Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло против двух человек обвинения во взятках при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
В марте Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии заявили о необходимости дополнительных проверок, поскольку из семи принятых после ремонта истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три.
Отмечается, что первым подозреваемым стал начальник отдела эксплуатации и ремонта авиационно-технического управления Минобороны Йосип Чович.
"От представителей двух иностранных компаний несколько раз требовал денежное вознаграждение, чтобы, как член комиссии Минобороны, вне зависимости от технического состояния самолетов способствовать в получении решения о капитальном ремонте и закупке дополнительных самолетов МиГ-21 у потенциального исполнителя", — говорится в официальном сообщении USKOK.
По версии следствия, Чович потребовал у представителя одной из компаний, участвовавших в конкурсе на выполнение работ, "взятку в размере 50 тысяч евро, но получил отказ".
Хорватские СМИ ранее отмечали, что кроме неисправного состояния самолетов и несоответствующего документам возраста истребителей встал вопрос об их принадлежности. По данным загребского издания Jutarnji list, еще в марте 2012 года командующий ВВС Йемена генерал Мохаммед Салех ал-Ахмер официально известил Загреб, что проданные за год до того украинской стороной истребители принадлежат Йемену и были доставлены на Украину для ремонта.