Хорватия выдвинула обвинения о взятках при ремонте МиГ-21 на Украине

БЕЛГРАД, 30 дек — РИА Новости. Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло против двух человек обвинения во взятках при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.

Приобретенные на Украине для хорватских ВВС 12 истребителей ремонтировали на Одесском авиаремонтном заводе. Цена контракта, заключенного в марте 2013 года между Минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом", составила 13,9 миллиона евро.

В марте Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии заявили о необходимости дополнительных проверок, поскольку из семи принятых после ремонта истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три.

Отмечается, что первым подозреваемым стал начальник отдела эксплуатации и ремонта авиационно-технического управления Минобороны Йосип Чович.

"От представителей двух иностранных компаний несколько раз требовал денежное вознаграждение, чтобы, как член комиссии Минобороны, вне зависимости от технического состояния самолетов способствовать в получении решения о капитальном ремонте и закупке дополнительных самолетов МиГ-21 у потенциального исполнителя", — говорится в официальном сообщении USKOK.

По версии следствия, Чович потребовал у представителя одной из компаний, участвовавших в конкурсе на выполнение работ, "взятку в размере 50 тысяч евро, но получил отказ".

По данным прокуратуры, второй подозреваемый Ивица Йосипович — представитель другой компании-подрядчика в Хорватии, сначала пообещал Човичу вознаграждение, а после выполнения договора в 2016 году "в два захода передал первому деньги, по минимум 10 тысяч евро".

Хорватские СМИ ранее отмечали, что кроме неисправного состояния самолетов и несоответствующего документам возраста истребителей встал вопрос об их принадлежности. По данным загребского издания Jutarnji list, еще в марте 2012 года командующий ВВС Йемена генерал Мохаммед Салех ал-Ахмер официально известил Загреб, что проданные за год до того украинской стороной истребители принадлежат Йемену и были доставлены на Украину для ремонта.