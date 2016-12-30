В Одесской области задержали преступника, совершившего двойное убийство

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали опасного преступника, который совершил двойное убийство в Одесской области Украины, сообщает пресс-служба полиции Одесской области в пятницу.

"Спецоперацию по задержанию злоумышленника, который совершил двойное убийство в поселке Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что накануне в поселке городского типа Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство — злоумышленник поджег два дома, погибли женщина и ребенок. При этом, по данным полиции, он угнал грузовой автомобиль о намеревался въехать в толпу людей в Одессе.

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