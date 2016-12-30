"Одесский припортовый завод" остановил производство из-за нерентабельности

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), одно из крупнейших химических предприятий Украины, принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы, говорится в сообщении на сайте предприятия.

Ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины заявил о планах остановить с 1 января ОПЗ и начать мероприятия по передаче его в аренду. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил реструктуризацию долга ОПЗ за газ на сумму более 1,5 миллиарда гривен (около 56,2 миллиона долларов).

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нефтегаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нефтегаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время ОПЗ по согласованию с ФГИ ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Это уже вторая в течение года остановка работы ОПЗ. Первый раз завод прервал свою работу в августе и возобновил работу только в октябре благодаря решению украинского правительства, который обязал "Нафтогаз Украины" поставлять газ на ОПЗ до конца 2016 года, несмотря на имеющуюся задолженность за потребленный газ. Планировалось, что газ будет поставляться на предприятие до его приватизации, которая была запланирована на средину декабря.

Украинские власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Новая продажа завода была запланирована в 2016 году, однако два конкурса по продаже предприятия так и не состоялись из-за отсутствия покупателей.