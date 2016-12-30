"Одесский припортовый завод" остановил производство из-за нерентабельности

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), одно из крупнейших химических предприятий Украины, принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы, говорится в сообщении на сайте предприятия.
Ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины заявил о планах остановить с 1 января ОПЗ и начать мероприятия по передаче его в аренду. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил реструктуризацию долга ОПЗ за газ на сумму более 1,5 миллиарда гривен (около 56,2 миллиона долларов).
"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нефтегаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нефтегаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время ОПЗ по согласованию с ФГИ ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.
Украинские власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Новая продажа завода была запланирована в 2016 году, однако два конкурса по продаже предприятия так и не состоялись из-за отсутствия покупателей.