Чехия выдала России находящегося в международном розыске члена банды

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чехия выдала РФ россиянина Тагира Исрапилова, объявленного в международный розыск за участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По данным следствия, с начала 2008 года Исрапилов стал участником незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Дагестане, снабжал средствами связи и литературой на религиозные темы и был вооружен пистолетом.

Позднее один из участников НВФ рассказал главарю, что его отец не молится, работает в правоохранительных органах, является неверным, а в его доме хранится большая сумма денег, которую можно использовать "для нужд войны против сотрудников правоохранительных органов и неверных ("джихада").

В начале мая 2010 года несколько участников НВФ, объединившись в банду, решили напасть на сотрудника правоохранительных органов и его семью. В августе того же года вооруженные огнестрельным оружием с надетыми на лица масками участники банды проникли в квартиру, связали всех там находившихся людей и два раза выстрелили в голову хозяина квартиры – сотрудника правоохранительных органов. Мужчина скончался на месте, а нападавшие забрали более 1,5 миллиона рублей и драгоценности стоимостью около 30 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

Исрапилов в феврале 2011 года был объявлен в федеральный розыск, а в июне 2011 года — в международный розыск. В июле того же года его экстрадировали из Германии в Чехию, где осудили за участие в преступном сообществе и фальсификацию документов. Там он отбывал наказание до июля 2015 года.

"В ноябре 2011 года Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Чешской Республики запрос о его выдаче, который был удовлетворен в декабре 2016 года. Сегодня Тагир Исрапилов экстрадирован в Россию", — сказал Куренной.