Уровень подготовки военнослужащих ЛНР вырос, утверждают в республике

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Уровень подготовки военнослужащих самопровозглашенной Луганской народной республики в 2016 году вырос, сообщил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

"В 2016 году существенно вырос уровень боевой подготовки Народной милиции ЛНР. Это особенно хорошо видно по результатам проведенных учений, других плановых мероприятий, контрольных и итоговых проверок, а также в ходе отражения агрессии украинских силовиков", — заявил Анащенко.

По его словам, подразделения НМ ЛНР в ходе учений отрабатывали разнообразные задачи, в том числе по управлению артиллерии и противовоздушной обороне.

"Были задействованы 100% военнослужащих, сотни единиц боевой, специальной и инженерной техники. Выполнялись практические стрельбы штатным вооружением танков, системами залпового огня "Град", различными видами артиллерии и другим вооружением", — рассказал начальник управления оборонного ведомства республики.

Спикер уточнил, что за 2016 год в Народной милиции ЛНР проведено 2 бригадных и 16 батальонных и дивизионных тактических учений, ротные тактические учения, боевые стрельбы взводов и отделений. По его словам, также был значительно повышен уровень одиночной подготовки военнослужащих НМ ЛНР.

"В условиях непрекращающейся украинской агрессии одной из основных задач Народной милиции ЛНР определено обеспечение качественной эксплуатации вооружения и военной техники и поддержание ее в боеготовом состоянии. В настоящее время идет активное развитие учебно-тренировочной, ремонтной и полигонной базы", — рассказал Анащенко.

По его словам, в новом, 2017 году спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в 2016 году.

"Кроме того, мы не забываем про противодействие ДРГ противника и терроризму", — сообщил Анащенко.