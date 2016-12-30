В Киеве заявили, что Украина обошла Россию в создании ракетного оружия

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России, заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского "5 канала".

По его словам, за год были "сделаны уникальные вещи".

"Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — заявил депутат.

Киев не раз делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии Вооруженных сил страны. Специалисты относятся к таким заявлениям скептически и указывают, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а все "новейшее оружие" – не более чем модернизация старых проектов.