В Лондоне раскритиковали Керри за высказывания о правительстве Израиля

ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания раскритиковала слова госсекретаря США Джона Керри, назвавшего правительство Израиля "самым правым" в истории страны, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мы считаем, что нецелесообразно атаковать демократически избранное правительство союзника", — сказал он.

Ранее на этой неделе глава госдепартамента США выступил с речью, в которой заявил, что у власти в Израиле находится самая правая коалиция в истории страны, чью повестку диктуют наиболее крайние элементы. Оперируя цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, которая, как он считает, подрывает шансы на прекращение оккупации с созданием независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного палестинского государства.

Керри также изложил шесть принципов палестино-израильского урегулирования. Среди них — восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности, реализация формулы "два государства для двух народов", превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города, вывод израильских войск с палестинских территорий, нормализация отношений еврейского государства с арабским миром в случае примирения с палестинцами.

Представитель Даунинг стрит согласился с Керри в том, что единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке заключается в сосуществовании двух государств.