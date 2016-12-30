В ДНР заявили, что Киев не вернул паспорта трем возвращенным пленным

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Киев не вернул паспорта трем из 10 пленных, переданных самопровозглашенной Донецкой народной ресупблике, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В четверг Киев передал представителям Донбасса 15 пленных, 10 из них — ДНР, пять — ЛНР.

"Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов. Учитывая громкие вчерашние заявления представителей Украины о том, что освобожденные граждане смогут свободно въезжать на территорию, подконтрольную украинским властям, я удивлена, как сможет гражданин, зарегистрированный в Красногоровке пересечь линию разграничения с Украиной без паспорта и вернуться в собственный дом", — сказала журналистам Морозова.

Она напомнила, что представители Киева на последней в 2016 году встрече гуманитарной подгруппы в Минске обещали, что у каждого из переданных республикам будет акт о помиловании и паспорт. "Я в очередной раз призываю украинскую сторону выполнять данные обещания, а не делать голословные заявления для собственного пиара. Если украинская сторона действительно желает урегулировать конфликт на территории Донбасса, нужно полностью выполнить каждый пункт минских договоренностей", — добавила Морозова.

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