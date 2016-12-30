Эксперт рассказал, к чему приведет разрешение Киева стрелять по самолетам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации ИКАО советует применять оружие против воздушных судов, нарушающих границы, только в крайних случаях, при этом в международной практике часты случаи, когда самолеты залетают на чужую территорию по ошибке и такие инциденты не должны вести к осложнениям, заявил в пятницу РИА Новости президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Накануне стало известно, что правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Позднее генштаб ВС Украины пояснил, что решение открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, принято с целью адаптации к современным реалиям и вызовам.

"Чикагская конвенция о международных воздушных сообщениях устанавливает государственный суверенитет над воздушным пространством. Вместе с тем, она имеет двойственный характер, есть положения этой конвенции, которые разрешают разовые пролеты над территорией, что является отражением принципа свободы пролетов. Каждое государство в силу принципа суверенитета имеет право закрыть свое воздушное пространство для тех или иных воздушных судов, в тех или иных районах, руководствуясь интересами национальной безопасности. Это тоже предусмотрено Чикагской конвенцией. Что касается применения оружия для пресечения нарушений, то международно-правовые документы этот вопрос не рассматривают", — сказал Капустин.

При этом по его словам в конце XX века после ряда инцидентов совет ИКАО принял рекомендацию к государствам-членам и "было добавлено положение в Чикагскую конвенцию, что государство при использовании своего законного права на пресечение несанкционированного залета на его территорию, только в исключительных случаях может применять оружие". Капустин отметил, что, как правило, применение оружия против гражданских или военных судов, которые залетают на территорию другого государства, обычно не поощряется.

"В международной практике существует много инцидентов, когда по тем или иным причинам суда залетают в воздушные пространства других государств. Этого трудно иногда избежать и такие инциденты не должны приводить к осложнениям. Если Украина будет кому-то угрожать или реально кого-то собьет, то это может привести к серьезным международным последствиям", — отметил юрист.

Капустин подчеркнул, что "ИКАО советует в этих ситуациях проявлять сдержанность и подавать сигналы, а применение оружия — это крайняя мера".