США
31.1231 декабря00:23МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт рассказал, к чему приведет разрешение Киева стрелять по самолетам

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (504)
15:0530.12.2016
(обновлено: 15:07 30.12.2016)
1531925155
Самолет. Архивное фото
© Flickr/ Dmitry Terekhov

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации ИКАО советует применять оружие против воздушных судов, нарушающих границы, только в крайних случаях, при этом в международной практике часты случаи, когда самолеты залетают на чужую территорию по ошибке и такие инциденты не должны вести к осложнениям, заявил в пятницу РИА Новости президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В СФ назвали провокацией разрешение украинским военным сбивать самолеты
Накануне стало известно, что правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Позднее генштаб ВС Украины пояснил, что решение открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, принято с целью адаптации к современным реалиям и вызовам.

"Чикагская конвенция о международных воздушных сообщениях устанавливает государственный суверенитет над воздушным пространством. Вместе с тем, она имеет двойственный характер, есть положения этой конвенции, которые разрешают разовые пролеты над территорией, что является отражением принципа свободы пролетов. Каждое государство в силу принципа суверенитета имеет право закрыть свое воздушное пространство для тех или иных воздушных судов, в тех или иных районах, руководствуясь интересами национальной безопасности. Это тоже предусмотрено Чикагской конвенцией. Что касается применения оружия для пресечения нарушений, то международно-правовые документы этот вопрос не рассматривают", — сказал Капустин.

Константин Затулин. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Поляков
Перейти в фотобанк
В Госдуме назвали разрешение Киева стрелять по самолетам опасным
При этом по его словам в конце XX века после ряда инцидентов совет ИКАО принял рекомендацию к государствам-членам и "было добавлено положение в Чикагскую конвенцию, что государство при использовании своего законного права на пресечение несанкционированного залета на его территорию, только в исключительных случаях может применять оружие". Капустин отметил, что, как правило, применение оружия против гражданских или военных судов, которые залетают на территорию другого государства, обычно не поощряется.

"В международной практике существует много инцидентов, когда по тем или иным причинам суда залетают в воздушные пространства других государств. Этого трудно иногда избежать и такие инциденты не должны приводить к осложнениям. Если Украина будет кому-то угрожать или реально кого-то собьет, то это может привести к серьезным международным последствиям", — отметил юрист.

Капустин подчеркнул, что "ИКАО советует в этих ситуациях проявлять сдержанность и подавать сигналы, а применение оружия — это крайняя мера".

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
15 пользователей оставили 15 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.