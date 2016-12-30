Эксперт рассказал, к чему приведет разрешение Киева стрелять по самолетам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации ИКАО советует применять оружие против воздушных судов, нарушающих границы, только в крайних случаях, при этом в международной практике часты случаи, когда самолеты залетают на чужую территорию по ошибке и такие инциденты не должны вести к осложнениям, заявил в пятницу РИА Новости президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
"Чикагская конвенция о международных воздушных сообщениях устанавливает государственный суверенитет над воздушным пространством. Вместе с тем, она имеет двойственный характер, есть положения этой конвенции, которые разрешают разовые пролеты над территорией, что является отражением принципа свободы пролетов. Каждое государство в силу принципа суверенитета имеет право закрыть свое воздушное пространство для тех или иных воздушных судов, в тех или иных районах, руководствуясь интересами национальной безопасности. Это тоже предусмотрено Чикагской конвенцией. Что касается применения оружия для пресечения нарушений, то международно-правовые документы этот вопрос не рассматривают", — сказал Капустин.
"В международной практике существует много инцидентов, когда по тем или иным причинам суда залетают в воздушные пространства других государств. Этого трудно иногда избежать и такие инциденты не должны приводить к осложнениям. Если Украина будет кому-то угрожать или реально кого-то собьет, то это может привести к серьезным международным последствиям", — отметил юрист.
Капустин подчеркнул, что "ИКАО советует в этих ситуациях проявлять сдержанность и подавать сигналы, а применение оружия — это крайняя мера".