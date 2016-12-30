В СФ назвали провокацией разрешение украинским военным сбивать самолеты

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решение правительства Украины, которое разрешает военным открывать огонь по самолетам, если они нарушают украинскую границу, – это провокация, если украинцы предполагают Крым своей территорией, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от республики Сергей Цеков.

В соответствии с распоряжением украинского кабмина, дежурные силы могут применять оружие и боевую технику после того, как военный самолет иностранного государства, нарушивший госграницу Украины, не ответил на сигналы самолетов-перехватчиков. Такие же действия могут применяться для прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления теракта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции.

"Если украинские власти под своими границами указывают Крым, то это провокация, попытка привлечь к себе внимание. За этими заявлениями ничего не последует", — сказал Цеков.

Он напомнил, что ранее власти Украины заявляли о проведении стрельб недалеко от полуострова.