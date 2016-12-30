Boeing 737 благополучно сел в Варшаве после попадания в двигатель птицы

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который был вынужден вернуться в аэропорт Варшавы из-за попавшей в двигатель птицы, благополучно совершил посадку, говорится в сообщении аэропорта им. Шопена в Twitter.

Самолет, направлявшийся из Варшавы в кипрскую Ларнаку, столкнулся с птицей спустя несколько минут после вылета из аэропорта им. Шопена. Как заявил генеральный директор авиакомпании, самолету предстоит технический осмотр. В течение нескольких часов лайнер кружил над городом Минск-Мазовецкий для выработки топлива.

"#ENT7913 уже на земле. Посадка (прошла) без всяких проблем", — указано в сообщении аэропорта.

Bezpiecznie. Boeing 737 Enter Air już po lądowaniu w Warszawie. pic.twitter.com/elDdqfw80g — PANSA (@PANSA_PL) 30 декабря 2016 г.

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