Птица попала в двигатель самолета Enter Air, летевшего из Варшавы в Ларнаку

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, летевший из Варшавы в кипрскую Ларнаку, возвращается в аэропорт вылета из-за попавшей в двигатель птицы.

Инцидент произошел спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта им. Шопена.

"Перед дальнейшей поездкой необходимо провести технический осмотр машины, поскольку из нашей информации следует, что птица столкнулась с двигателем самолета", — завил в эфире телеканала TVN24 генеральный директор авиакомпании Гжегож Поланецкий.

В настоящее время самолет, который стартовал из Варшавы в 10.20 (12.20 мск) кружит над Минском-Мазовецким для выработки топлива. Посадка запланирована около 13.00 (15.00 мск).

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