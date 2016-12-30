В Армении раскрыли организаторов канала нелегальной миграции в Европу

ЕРЕВАН, 30 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в ходе оперативных действий в рамках ряда расследуемых дел выявила группу, занимающуюся организацией незаконной миграции, сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.

"Согласно предварительным данным, группа лиц, имеющая хорошие связи в Армении и за рубежом, в течение 2016 года под прикрытием туристической деятельности представила фальшивые данные о примерно 200 гражданах, получила в посольствах стран Шенгенского договора в государствах постсоветского пространства визы, получив у не имеющих представления о фальсификациях граждан от 2 тысяч до 3,5 тысячи евро", — говорится в сообщении пресс-центра.

В ходе следствия выяснилось, что в преступную группу были вовлечены состоящие на государственной службе должностные лица, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный выезд граждан по визам, полученным окольными путями.

Пяти лицам предъявлены обвинения в организации незаконной миграции, получении взятки, передаче взятки и посредничестве в ее передаче.

В пресс-центре отметили, что СНБ Армении активно сотрудничает с правоохранительными органами стран, на территории которых были также совершены правонарушения этой группой.

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