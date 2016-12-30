В Армении раскрыли организаторов канала нелегальной миграции в Европу

ЕРЕВАН, 30 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в ходе оперативных действий в рамках ряда расследуемых дел выявила группу, занимающуюся организацией незаконной миграции, сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.
В ходе следствия выяснилось, что в преступную группу были вовлечены состоящие на государственной службе должностные лица, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный выезд граждан по визам, полученным окольными путями.
Пяти лицам предъявлены обвинения в организации незаконной миграции, получении взятки, передаче взятки и посредничестве в ее передаче.
В пресс-центре отметили, что СНБ Армении активно сотрудничает с правоохранительными органами стран, на территории которых были также совершены правонарушения этой группой.
Подробнее о кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>