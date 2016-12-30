Президент Филиппин заявил, что у него нет времени притворяться хорошим

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидер Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не пытается добиться расположения общественности, а вместо этого выполняет свои президентские обещания, сообщает издание Straits Times.

"Я не пытаюсь быть популярным президентом. Моя работа, мое обещание вам — это искоренить коррупцию, нелегальные наркотики. Я сделаю это. У меня нет времени на то, чтобы притворяться хорошим", — сообщил он в интервью одному из местных телеканалов.

Дутерте отметил, что во время своей кампании он сделал торжественное обещание устранить криминал.

"Я хотел бы быть добрее, однако есть работа, которую нужно сделать, и сделаю ее. Я сделаю ее, даже если мне придется поставить под угрозу мою жизнь и само президентство", — заключил он.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

Также резидент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао, и что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях.