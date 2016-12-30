В Грузии прокомментировали идею референдума о переименовании Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 30 дек — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что возможный референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию не будет легитимным.

На днях глава Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о возможном проведении референдума о переименовании республики в Аланию одновременно с президентскими выборами.

"Мы никак не назовем это референдумом, потому что этот процесс лишен всякой легитимности. МИД Грузии, наше ведомство и все остальные ведомства страны мобилизованы, международные партнеры проинформированы в связи с этим. Это не первый случай, когда подобные процессы называют референдумом и их итоги всегда лишены правовых сил", — заявила Цехелашаили журналистам.

Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название — Алания — Тибилов заявил в декабре 2015 года. По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, за это время был проведен ряд совещаний по этому вопросу, а в адрес президента поступили сотни писем от граждан республики и соотечественников за рубежом.

В мае Тибилов и спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов подписали заявление, согласно которому референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ состоится в 2017 году.

Алания — древнее государство, которое существовало на Кавказе, по разным оценкам, в период с середины первого тысячелетия до нашей эры до XIV века. Представители различных кавказских народов, в частности осетины и ингуши, продолжают спорить о том, кто именно является наследником древних алан. В настоящее время слово "Алания" входит в название одного из субъектов РФ — республики Северная Осетия-Алания.

В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.