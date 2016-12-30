Украина арендовала для "Евровидения-2017" помещение за $1,3 млн

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Национальная телекомпания Украины (НТКУ) арендовала за 35,1 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов) помещение Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве для проведения конкурса "Евровидение-2017", следует из договора аренды, копия которого представлена в системе электронных государственных закупок Prozorro.
"Общество с ограниченной ответственностью "Международный выставочный центр"… и Национальная телекомпания Украины… во исполнение протокольного решения организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в Киеве песенного конкурса "Евровидение-2017" заключили договор об аренде нежилых помещений общей площадью 31,033 тысячи квадратных метра", — говорится в договоре. Общая стоимость данного договора составляет 29,2 миллиона гривен, еще 5,9 миллиона гривен составляет НДС.
Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.