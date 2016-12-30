Украина арендовала для "Евровидения-2017" помещение за $1,3 млн

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Национальная телекомпания Украины (НТКУ) арендовала за 35,1 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов) помещение Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве для проведения конкурса "Евровидение-2017", следует из договора аренды, копия которого представлена в системе электронных государственных закупок Prozorro.

МВЦ считается самым крупным выставочным сооружением Украины, он был построен в 2002 году и находится на левом берегу Днепра в одном из спальных районов Киева вдали от центра.

"Общество с ограниченной ответственностью "Международный выставочный центр"… и Национальная телекомпания Украины… во исполнение протокольного решения организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в Киеве песенного конкурса "Евровидение-2017" заключили договор об аренде нежилых помещений общей площадью 31,033 тысячи квадратных метра", — говорится в договоре. Общая стоимость данного договора составляет 29,2 миллиона гривен, еще 5,9 миллиона гривен составляет НДС.

В частности, НТКУ арендовала три павильона и 13 конференц-залов. Срок аренды рассчитан на период с 28 декабря 2016 года до 21 мая 2017 года, согласно условиям договора, максимальное одновременное количество посетителей в помещении будет составлять 15 тысяч человек.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.