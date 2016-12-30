Южная Корея заказала у США новейшие истребители F-35 на $450 миллионов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт на 450 миллионов долларов для производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для Южной Кореи, говорится в заявлении министерства обороны США.
В Пентагоне отметили, что производство самолетов будет проходить на заводе в штате Техас, завершение контрактного производства ожидается в августе 2019 года.
Сколько самолетов предполагается поставлять южнокорейским военным, не уточняется. Ранее в Lockheed Martin сообщали, что представители США и Южной Кореи вели переговоры о 40 самолетах F-35A, начало поставок намечалось в 2018 году.
Израиль в декабре стал первым обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. Страна получила пока два из 50 заказанных в США F-35. Стоимость одного самолета около 100 миллионов долларов.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.