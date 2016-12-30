Экс-посол назвал санкции США против России "философией мелкого лавочника"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Барака Обамы проявляет философию мелких лавочников, введя новые санкции в отношении РФ и закрыв два российских дипломатических комплекса в США, считает бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее Александр Панов.

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"Ясно, что Обама хотел бы как можно сильнее хлопнуть дверью, что и делает, показывая мелочность свою и администрации. Эта акция перед Новым годом ставит целью как можно сильнее навредить России. Это какая-то мелколавочная философия, очень жаль, что американцы скатились до такого", — заявил РИА Новости в пятницу Панов, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

"Вы можете сидеть в этой собственности и вас никуда не выпустят. И что вы будете там делать? Никто не может отнимать ее — это подсудное дело, но сделать так, чтобы вы этой собственностью не могли пользоваться — тут фантазия не ограничена: электричество не подавать, воду — все что угодно", — отметил он.

По его словам, при СССР были массовые высылки советских дипломатов из Англии, Франции по 80-100 человек, поэтому, как отметил бывший посол "35 — это даже не рекорд".

Как заявил представитель администрации США, российские дипломаты, объявленные персона нон грата, должны покинуть США к полудню воскресенья по местному времени (20:00 мск), По сообщению ряда СМИ, россияне испытывают проблемы с покупкой авиабилетов в канун Нового года.

"Или они (американцы – ред.) сами должны помочь им (дипломатам – ред.) приобрести билеты или те полетят не через 72 часа, а через сутки. Ничего страшного: нет билетов — значит, они сами будут помогать им выехать. Условно говоря, рейс могут отправить в третью страну, а затем уже в Москву. Это уже техника, тут это не так существенно. Существенно то, что их выгоняют, вот и все", — заключил Панов.