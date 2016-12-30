В Армении обнаружили тело человека, одетого в форму ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 30 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны Армении в пятницу заявило об обнаружении тела человека, одетого в форму вооруженных сил Азербайджана у одного из боевых опорных пунктов армянских вооруженных сил.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в четверг азербайджанские военные якобы предприняли попытку диверсии на азербайджано-армянской границе. В результате погибли трое армянских военных. Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что "разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанских войск при попытке нарушения армяно-азербайджанской госграницы". Ответственность за инцидент в Баку возложили на армянскую сторону.

"У одного из боевых опорных пунктов ВС Армении было обнаружено тело человека, одетого в форму ВС Азербайджана, со смертельными ранениями", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Согласно сообщению, предпринимаются действия для выяснения его личности.