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В мире

Болгарские социалисты обсудили с российским послом двусторонние отношения

13:0830.12.2016
(обновлено: 13:09 30.12.2016)
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© AFP 2016/ Natalia Kolesnikova

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Член болгарской социалистической партии (БСП) Калоян Паргов обсудил с послом РФ в Болгарии Анатолием Макаровым пути нормализации двусторонних отношений, сообщает радиостанция БНР.

Кандидат в президенты от правящей правоцентристской партии Болгарии Росен Плевнелиев. Архивное фото
© РИА Новости. Stoyan Nenov
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"В течение всего этого года мы заявляли, что сейчас время для Болгарии иметь ответственное и сбалансированное отношение как с Востоком, так и с Западом. Это означает диалог, тот факт, что мы являемся членами ЕС и НАТО, не отменяет необходимости поиска реализации наших национальных интересов и в сотрудничестве с третьими странами, особенно с Россией", — заявил Паргов.

Он также подчеркнул, что БСП будет настаивать на отмене российских санкций, которые вредят экономике как России, так и Болгарии.

"Эти санкции вредят нашему национальному интересу и препятствуют налаживанию хороших отношений. Не только в политической сфере, но и в экономической", — отметил он, добавив, что Болгария теряет рынок и экономические возможности, которые никоим образом не могут быть компенсированы.

Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.

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В мире
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2 пользователя оставили 3 комментария
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  • Иван Петров
    "братушки".Предали свои интересы и и нас где только можно было!Теперь хотят что то восстановить,потому что Трамп идёт на смену Обламе.
    13:24
    30.12.2016
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  • svetoslav slavov
    Заклятый русофилом Я! И я не могу объяснить, почему Россия постоянно пытается ухудшить наши отношения. В средства массовой информации Болгарии изображет негативно в последние годы. В политической жизни, существует также огромное недоверие. Был ли дружественные отношения зависят от этих трех человек - Плевнелиев, Ненов и Митов? Они уже вне политической истории. Болгарский и русский народ любит друг друга, и это видно, когда мы вместе.
    17:58
    30.12.2016
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  • svetoslav slavov
    Мало того, что мы двух православных народов и наши богослужебные книги одни и те же А именно из Болгарии с 10-го века в связи с принятием кириллицы / написанного Климента Охридского на основе глаголицы / христианства и первые богослужебных книг в России. Через веков - позже России освободила Болгарии от османского владычества !Вот крупнейшей взаимных исторических заслуг , что делает нас братские народы!
    18:10
    30.12.2016
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