Болгарские социалисты обсудили с российским послом двусторонние отношения

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Член болгарской социалистической партии (БСП) Калоян Паргов обсудил с послом РФ в Болгарии Анатолием Макаровым пути нормализации двусторонних отношений, сообщает радиостанция БНР.

"В течение всего этого года мы заявляли, что сейчас время для Болгарии иметь ответственное и сбалансированное отношение как с Востоком, так и с Западом. Это означает диалог, тот факт, что мы являемся членами ЕС и НАТО, не отменяет необходимости поиска реализации наших национальных интересов и в сотрудничестве с третьими странами, особенно с Россией", — заявил Паргов.

Он также подчеркнул, что БСП будет настаивать на отмене российских санкций, которые вредят экономике как России, так и Болгарии.

"Эти санкции вредят нашему национальному интересу и препятствуют налаживанию хороших отношений. Не только в политической сфере, но и в экономической", — отметил он, добавив, что Болгария теряет рынок и экономические возможности, которые никоим образом не могут быть компенсированы.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.