СМИ назвали новые санкции США против России сигналом иностранным властям

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новость о введении американскими властями новых санкций в отношении ряда российских граждан и компаний мгновенно оказалась на первых полосах мировых СМИ.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов. Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.

Издание Washington Post назвало санкции "самым масштабным ответом на действия России с момента окончания холодной войны". С оценкой согласны и журналисты New York Times, которые сравнили меры в отношении РФ с ответом на кибератаку против Sony Pictures Entertainment в 2014 году, в которой обвинили власти Северной Кореи. Тогда в санкционный список попали три компании из КНДР, а также десять северокорейских чиновников. По их мнению, в этот раз ответ стал намного жестче.

Введение этого пакета санкций может отразиться не только на напряженности между Москвой и Вашингтоном, но и затронуть других международных игроков, пишут СМИ. В частности, Times отмечает, что США могут использовать санкции против РФ и как предупреждение другим странам, в отношении которых часто звучат обвинения в совершении хакерских атак — Ирана, КНР и КНДР. В то же время меры могут стать и сигналом для традиционных союзников США в Европе — Германии и Франции. Политики этих стран уже озвучивали опасения, что Россия "может вмешаться" в предстоящие там скоро выборы, пишет Foreign Policy. Газета Wall Street Journal отмечает, что санкции стали "во многом символическими", ведь контакты попавших под санкции российских ведомств и чиновников с американскими компаниями крайне ограничены.

При этом многие СМИ отмечают, что удар пришелся, скорее, по избранному президенту США Дональду Трампу. Foreign Policy пишет, что высылка дипломатов и введение санкций призваны ограничить возможности новой администрации по налаживанию сотрудничества с Москвой. Guardian отмечает, что, как правило, высылка дипломатов из страны получает симметричный ответ, однако пойдет ли Россия на подобный шаг, пока не известно. По мнению журналиста издания, Москва будет тщательно продумывать ответные шаги в преддверии смены администрации в США.

Журналисты ставят под сомнение и то, насколько сами американцы сохранят такой подход к отношениям с РФ. Избранный президент США Дональд Трамп, который уже высказался скептически по поводу обвинений в адрес Москвы, вполне может отменить введённые санкции после прихода к власти в конце января, отмечает журналист Foreign Policy.