Когда подвел "реквизит": японский манекенщик остался без штанов на съемках

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В каждой профессии свои сложности, и работа моделей – не исключение. Так, японский манекенщик оказался в неловкой ситуации прямо во время фотосессии, когда с него внезапно упали штаны.

Изначально ролик был опубликован в Twitter пользователем ‏@mibuki3939. Позже видео попало на YouTube и с 28 декабря набрало более 1 миллиона 400 тысяч просмотров.

Во время позирования молодой человек оказался в полуспущенных брюках. Помощник отчаянно пытался вернуть их на место, но сделать это получилось далеко не сразу. Более того, в конце они упали во второй раз.

Примечательно, что во время инцидента никто – ни модели, ни помощник – не засмеялись и даже не улыбнулись. Девушка-коллега манекенщика словно застыла в кадре и ждала продолжения съемок.