Савченко рассказала, к чему приведет экономическая блокада Донбасса

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Экономическая блокада ДНР и ЛНР нацбатальонами может привести к человеческим жертвам, если украинские власти не добьются координации между военными и добровольческими структурами, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Савченко, одно дело – пытаться разрешить конфликт с помощью переговоров, другое дело – устраивать блокаду территорий.

"…Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла неосторожно по ночам, то меня бы пристрелили, одна или другая сторона, и были бы правы. Зачем там шастать, если нет координации действий?", — заявила депутат.

Ранее бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что "ветераны" боевых действий на востоке Украины собираются начать полную экономическую блокаду ДНР и ЛНР.