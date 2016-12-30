Россия сдержанно ответит на высылку дипломатов из США, считает политолог

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия в ответ на высылку своих дипломатов из США может действовать по трем сценариям, но, скорее всего, выберет вариант сдержанного ответа, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности отношений с Вашингтоном, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев.
США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.
"Какими будут дальше действия России, у нас есть три варианта. Первый вариант — самый жесткий, когда мы отвечаем еще более жестко, мы вступаем в эскалацию. Это сейчас вполне реально, потому что ничто не мешает вернуть в нормальное русло отношения стран буквально через три недели. Другой вариант, когда мы зеркально отвечаем и высылаем 35 американских дипломатов. И третий вариант, когда мы минимально отвечаем, игнорируем действия Обамы в большей степени и рассчитываем на то, что при новой администрации наша сдержанность будет учтена, что мы не сторонники разжигания страстей", — сказал Суздальцев.
"Конечно, фактически они сейчас срывают зло на России, потому что надо как-то оправдаться перед своими избирателями за то, что они провалили выборы, заявляя, что Россия вмешалась и обеспечила победу Трампа. В данном случае это выглядит просто как месть и перевод стрелок. Они мстят России и за то, что она на международной арене оказалась более динамичной, Россия продемонстрировала переход от однополюсной системы в международных отношениях к многополюсной. Это подорвало не просто политику Обамы на внешней арене, но и продемонстрировало провал демократов на международной арене", — также добавил эксперт.
Напакостить Трампу
"То, что делает администрация президента Обамы в последние недели своего нахождения у власти, не вписывается ни в какие нормы, ни в какие политические традиции США за 200 лет. Как бы ни сменялись администрации, считалось хорошим тоном не делать каких-то серьезных политических проблем будущей администрации, потому что это все-таки граждане одной страны, есть общенациональные цели, внутренняя и внешняя линии. Могли как-то пакостить, клавиатуру, к примеру, испортить, но это такая месть на уровне офиса. Но то, что делает администрация Обамы на уровне политики — это беспрецедентно: то есть не ставятся ни во что сами задачи США на внешней арене", — сказал аналитик.
Он отметил, что Обама "принимает ряд постановлений, ряд указов, для отмены которых потребуются месяцы и годы; он реально затрудняет работу будущей администрации Трампа, стремится поставить их в неудобное положение, хотя они и так находятся в сложном положении".
"Такое ощущение, что Обама хочет разжечь Третью мировую войну и действует по принципу "после нас хоть потоп", — подытожил Суздальцев.
О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>