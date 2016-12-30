Россия сдержанно ответит на высылку дипломатов из США, считает политолог

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия в ответ на высылку своих дипломатов из США может действовать по трем сценариям, но, скорее всего, выберет вариант сдержанного ответа, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности отношений с Вашингтоном, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

"Какими будут дальше действия России, у нас есть три варианта. Первый вариант — самый жесткий, когда мы отвечаем еще более жестко, мы вступаем в эскалацию. Это сейчас вполне реально, потому что ничто не мешает вернуть в нормальное русло отношения стран буквально через три недели. Другой вариант, когда мы зеркально отвечаем и высылаем 35 американских дипломатов. И третий вариант, когда мы минимально отвечаем, игнорируем действия Обамы в большей степени и рассчитываем на то, что при новой администрации наша сдержанность будет учтена, что мы не сторонники разжигания страстей", — сказал Суздальцев.

Он отметил, что, вероятно, "сейчас будет превалировать третий вариант, минимальная реакция: мы, естественно, это игнорировать не станем, какой-то ответ последует, но будет в большей степени сдержанная реакция".

"Конечно, фактически они сейчас срывают зло на России, потому что надо как-то оправдаться перед своими избирателями за то, что они провалили выборы, заявляя, что Россия вмешалась и обеспечила победу Трампа. В данном случае это выглядит просто как месть и перевод стрелок. Они мстят России и за то, что она на международной арене оказалась более динамичной, Россия продемонстрировала переход от однополюсной системы в международных отношениях к многополюсной. Это подорвало не просто политику Обамы на внешней арене, но и продемонстрировало провал демократов на международной арене", — также добавил эксперт.

Напакостить Трампу

По мнению Суздальцева, уходящая администрация всячески пытается "напакостить" новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, и это никак не вписывается в традиционную линию политической передачи власти.

"То, что делает администрация президента Обамы в последние недели своего нахождения у власти, не вписывается ни в какие нормы, ни в какие политические традиции США за 200 лет. Как бы ни сменялись администрации, считалось хорошим тоном не делать каких-то серьезных политических проблем будущей администрации, потому что это все-таки граждане одной страны, есть общенациональные цели, внутренняя и внешняя линии. Могли как-то пакостить, клавиатуру, к примеру, испортить, но это такая месть на уровне офиса. Но то, что делает администрация Обамы на уровне политики — это беспрецедентно: то есть не ставятся ни во что сами задачи США на внешней арене", — сказал аналитик.

Он отметил, что Обама "принимает ряд постановлений, ряд указов, для отмены которых потребуются месяцы и годы; он реально затрудняет работу будущей администрации Трампа, стремится поставить их в неудобное положение, хотя они и так находятся в сложном положении".

"Такое ощущение, что Обама хочет разжечь Третью мировую войну и действует по принципу "после нас хоть потоп", — подытожил Суздальцев.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>