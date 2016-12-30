Китай надеется, что Россия и США преодолеют разногласия

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай надеется, что Россия и США смогут преодолеть сложившиеся между ними разногласия за счет дружеских консультаций, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что они решат свои разногласия за счет дружественных консультаций, будут уважать друг друга, а также придерживаться стабильного развития двусторонних отношений", — сказала Хуа Чуньин.

"Мы полагаем, что если Россия и США смогут должны образом преодолеть разногласия, соблюдая взаимное уважение, относясь к друг другу на равных, это будет на пользу миру и стабильности на планете", — добавила официальный представитель МИД КНР.

Хуа Чуньин также подчеркнула, что Китай, Россия и США — важные глобальные игроки, и что их сотрудничество в интересах остальных стран, во благо мира и стабильности на планете. Она добавила, что Пекин нацелен на дальнейшее сотрудничество с Москвой и Вашингтоном.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет. Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.