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В мире

"Озлобленные и недалекие": в Москве ответили на новые санкции Обамы

Тема:
Высылка российских дипломатов из США (63)
11:3430.12.2016
(обновлено: 12:24 30.12.2016)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США ввели санкции против России из-за "хакерских атак" на избирательную систему и "притеснение" американских дипломатов. В Кремле обвинения Вашингтона назвали необоснованными и пообещали принять адекватные меры.

Кто попал под санкции

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США?
Результаты
Минфин США опубликовал санкционный список, в котором значатся российские ведомства, компании и частные лица. Так, например, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба.

Кроме спецслужб, санкции были введены в отношении трех компаний — АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр" и "ЦОР Секьюрити".

В Госдепе США утверждают, все три организации причастны к хакерским атакам — "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити"- предоставил разведке технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.

Среди физических лиц в списке значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков и заместитель Сергей Гизунов.

Ограничения предусматривают блокировку всех активов компаний и граждан. Кроме того, американцам запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Дипломатический скандал

Генконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2016/ Josh Edelson
США закрыли для доступа "дачи" российских дипломатов
Также президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Американский лидер назвал сотрудников дипмиссий "разведчиками", они должны покинуть Штаты в течение трех суток — к 12:00 (20:00 мск) воскресенья.

Также власти США приняли решение закрыть два российских дипучреждения в Мэриленде и Нью-Йорке. В Госдепе рассказали, что речь идет о двух резиденциях, которые дипломаты использовали в качестве домов отдыха.

Введенные в отношении дипломатов ограничения стали одними из самых жестких мер за всю историю российско-американских отношений. Ранее Вашингтон никогда не прибегал к закрытию дипломатических объектов.

Реакция в России

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2016/ Mandel Ngan
Медведев назвал действия администрации Обамы антироссийской агонией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны США бездоказательными. По его словам, Москва даст адекватный ответ на введенные ограничения.

"Такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что при выработке ответных мер Москва учтет, что санкции были введены представителями уходящей администрации.

"Сейчас визави президента (Владимира) Путина является президент Обама, и эти решения также принимал президент Обама. Не президент, который является избранным президентом, и он возглавит государство через три недели. Конечно, этот фактор, так или иначе, будет учитываться", — подчеркнул он.

Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал действия администрации Обамы "антироссийской агонией".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет меры в ответ на санкции США.

"Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие восемь лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

"Завтра (в пятницу — ред.) будут официальные заявления, контрмеры и много всего", — добавила она.

Чем может ответить Москва

Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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CNN сообщил о первых ответных мерах России на новые санкции США
В Москве пока отказались говорить о возможных ответных мерах. Однако телеканал CNN сообщил, что они станут зеркальными.

Телеканал со ссылкой на американских чиновников сообщает, что российские власти уже сделали "первые видимые действия". Ими стало закрытие англо-американской школы в Москве "для американцев и иностранцев". В учреждении занимались дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, по данным CNN, речь идет о "закрытии доступа" в резиденцию посла США в Серебряном Бору.

Реакция в США

Избранный президент США Дональд Трамп
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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В Белом доме допустили, что Трамп может отменить санкции против России
Решение Обамы вызвало удивление даже в США. Так, избранный президент Дональд Трамп заявил, что Америка должна "двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это (санкции — ред.)".

Республиканец пообещал на следующей неделе встретиться с руководителями разведывательных ведомств, чтобы получить последнюю информацию по "хакерскому скандалу".

Советник Трампа Келлиэн Конуэй уверена, что администрация избранного президента сможет пересмотреть действия своих предшественников. Введенные санкции она считает бесполезными.

"Эти агентства (ФСБ и ГРУ — ред.) не имеют активов здесь. О чем именно эти санкции? При этом Россия уже заявила, что готовит ответ", — заявила она.

В Белом доме допустили, что Трамп может пересмотреть санкции против России, но призвали "действовать очень осторожно".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков: действия уходящей администрации США носят разрушительный характер
При этом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл считает, что Вашингтон лишь сделал первый шаг.

"Русские — не наши друзья. Ясно, что администрация Обамы так и не смогла их отговорить от попыток взломать наши системы кибербезопасности или от преследования наших дипломатов в Москве", — отметил сенатор в своем Twitter.

Председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразил в свою очередь заявила, что демократы "аплодируют" Обаме. По ее мнению, принятых мер недостаточно, и Трамп должен "поставить национальную безопасность выше политики".

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