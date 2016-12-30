Южная Осетия закроет границу с Грузией в новогоднюю ночь

ЦХИНВАЛ, 30 дек — РИА Новости. Южная Осетия закроет границу с Грузией с 31 декабря до утра 1 января, передает в пятницу агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности (КГБ) республики.

"Граница будет закрыта с 07.00 (совпадает с мск) 31 декабря. Работа пунктов пропуска возобновится в обычном режиме в 07.00 часов 1 января", — цитирует агентство сообщение пресс-службы КГБ.

По данным ведомства, приостановка работы пропускных пунктов связана с усилением мер безопасности в канун Нового года. Кроме того, в период новогодних праздников МВД Южной Осетии планирует перейти на усиленный режим — за общественным порядком будут следить 600 сотрудников ведомства.

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