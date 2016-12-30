Железняк: администрация Обамы своими действиями пытается отомстить Трампу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящая администрация Барака Обамы своими неадекватными действиями во внешней политике пытается отомстить Дональду Трампу за победу на выборах президента США и максимально усложнить внешнеполитический фон для нового хозяина Белого дома, заявил член комитета по международным делам Госдумы РФ Сергей Железняк, комментируя введение новых антироссийских санкций и высылку российских дипломатов.

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"Своими неадекватными действиями во внешней политике уходящая администрация Обамы пытается отомстить Трампу за победу на выборах и максимально усложнить жизнь команде нового американского президента. Чем-либо другим политические конвульсии нынешних властей США в отношении нашей страны объяснить нельзя", — сказал Железняк журналистам.

По его словам, "политические неудачники, уходя, пытаются погромче хлопнуть дверью, демонстрируя миру свою истеричную злобу, нарушая существующие нормы дипломатии и здравого смысла".

"Обама, к сожалению, не сумел справиться со своими страстями и красиво покинуть президентский пост, чем окончательно обрушил свою репутацию ниже плинтуса", — отметил Железняк.

Депутат полагает, что Обама всеми возможными способами старается насолить новому президенту США и максимально усложнить внешнеполитический фон для нового хозяина Белого дома.

"Если чудак Обама считает, что такими деструктивными действиям как выдворение российских дипломатов и закрытие наших дипмиссий можно заставить суверенную Россию поменять нашу политику, то он явно просчитался", — подчеркнул он.

"Странно было бы ожидать от него оправданий за выдуманные хакерские атаки и другие померещившиеся "злодеяния", но молча взирать на постоянные нападки и оскорбления мы не будем. При этом в России не отождествляют Обаму и его администрацию со всем американским народом, с которым россияне готовы выстраивать равноправное и конструктивное сотрудничество", — добавил Железняк.

Он напомнил, что вновь избранный американский лидер Дональд Трамп уже не раз выражал свое мнение на тему значимости российско-американских отношений и их развития.

"Мы не испытываем иллюзий по поводу мгновенного решения накопившихся сложностей в наших взаимоотношениях после вступления в должность нового президента США, но рассчитываем, что господин Трамп проявит себя адекватным политиком в международных делах и будет заниматься решением накопившихся проблем Америки, а не создавать новые, как это делал предшественник", — заключил депутат.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.