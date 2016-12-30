В Одессе ищут мужчину, планировавшего въехать в толпу на грузовике

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Злоумышленник из Овидиополя Одесской области намеревался протаранить толпу в Одессе, сейчас его ищут, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на заявление начальника регионального подразделения Дмитрия Головина.

По данным полиции, накануне разыскиваемый убил женщину и ее дочь в Овидиополе, устроив поджог двух домов, после чего на угнанном грузовике направился в областной центр, чтобы въехать в толпу. В пути мужчина совершил ДТП, но не остановился.

Полицейские заблокировали въезд в Одессу и стали преследовать злоумышленника, заставив его изменить свой маршрут и увести грузовик от города. Мужчина выехал на поле и ненадолго оторвался благодаря большей проходимости грузовика по сравнению с легковыми автомобилями полицейских. После того, как грузовик все-таки застрял, злоумышленник бросил его и сбежал.

Территория, где его заметили, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В поисках также задействованы СБУ и пограничная служба.

Злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием, отмечают в полиции.