В Одессе ищут мужчину, планировавшего въехать в толпу на грузовике

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Злоумышленник из Овидиополя Одесской области намеревался протаранить толпу в Одессе, сейчас его ищут, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на заявление начальника регионального подразделения Дмитрия Головина.
Полицейские заблокировали въезд в Одессу и стали преследовать злоумышленника, заставив его изменить свой маршрут и увести грузовик от города. Мужчина выехал на поле и ненадолго оторвался благодаря большей проходимости грузовика по сравнению с легковыми автомобилями полицейских. После того, как грузовик все-таки застрял, злоумышленник бросил его и сбежал.
Территория, где его заметили, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В поисках также задействованы СБУ и пограничная служба.
Злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием, отмечают в полиции.