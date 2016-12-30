В Киргизии ратифицировали соглашение с Россией о порядке пребывания граждан

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения с РФ о порядке пребывания граждан на территории двух стран, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского лидера.
"Атамбаев подписал закон… "О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.
Парламент Киргизии принял закон 24 ноября 2016 года. Как уточнили в пресс-службе президента, закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.