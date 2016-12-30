В Киргизии ратифицировали соглашение с Россией о порядке пребывания граждан

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения с РФ о порядке пребывания граждан на территории двух стран, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского лидера.

Девятнадцатого июня 2015 года в Санкт-Петербурге на заседании международного экономического форума было подписано соглашение, по которому граждане Киргизии и России могут находиться на территории двух стран без регистрации в течение 30 дней.

"Атамбаев подписал закон… "О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.

Парламент Киргизии принял закон 24 ноября 2016 года. Как уточнили в пресс-службе президента, закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.