В Синцзяне создадут следственную антитеррористическую группу после теракта

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Прокуратура китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), где на днях произошел теракт, создаст специальную группу, которая будет заниматься расследованием дел, связанных с терроризмом. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главного прокурора СУАР Го Ляньшаня.

Группа будет состоять из 30 прокуроров шести основных округов района, в которых ведется борьба с терроризмом. По словам собеседника агентства, в прокуратурах Синьцзяна на различных уровнях будут работать около 5800 человек, в том числе 2119 прокуроров, помощников и административных сотрудников.

В среду трое вооруженных лиц на автомобиле атаковали правительственное здание в уезде Моюй округа Хотан в СУАР. Сначала они врезались в правительственное здание, затем напали с холодным оружием на мужчину, который работал в этом здании, в результате чего он погиб. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания получили ранения. По данным министерства общественной безопасности нападавшие были ликвидированы.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии.