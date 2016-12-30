В Синцзяне создадут следственную антитеррористическую группу после теракта

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Прокуратура китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), где на днях произошел теракт, создаст специальную группу, которая будет заниматься расследованием дел, связанных с терроризмом. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главного прокурора СУАР Го Ляньшаня.
В среду трое вооруженных лиц на автомобиле атаковали правительственное здание в уезде Моюй округа Хотан в СУАР. Сначала они врезались в правительственное здание, затем напали с холодным оружием на мужчину, который работал в этом здании, в результате чего он погиб. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания получили ранения. По данным министерства общественной безопасности нападавшие были ликвидированы.
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии.