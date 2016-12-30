S novym godom. Госдеп продлил санкции и поздравил российских журналистов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Представитель госдепартамента США после объявления о введении новых санкций в отношении России поздравил русскоговорящих журналистов по-русски.
Он заявил, что у российских дипломатов, которых администрация США выдворяет из страны, есть 72 часа на то, чтобы уехать.
США в четверг ввели новые санкции в отношении разведслужб и частных лиц из России, обвинив их во "вмешательстве в выборы". Также власти США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".
В Кремле считают эти действия актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также попыткой навредить новой администрации избранного президента Дональда Трампа, которая приступит к работе 20 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>