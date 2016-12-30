Американские демократы сочли недостаточными санкции Обамы против России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразил заявила, что меры президента США Барака Обамы, принятые против РФ в ответ на якобы "вмешательство в выборы в США", являются "недостаточными", пишет газета Hill.

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"Мы аплодируем Обаме за принятие этих мер", — приводит издание заявление Бразил.

"Одних сегодняшних действий Белого дома недостаточно. Сейчас пришло время избранному президенту (Дональду) Трампу и республиканскому руководству в конгрессе поставить нашу национальную безопасность выше политики и показать американскому народу, что они серьезно относятся к защите нашей демократии", — добавила она.

По ее словам, действия РФ должны рассматриваться "как нападения иностранного государства на США".

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

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