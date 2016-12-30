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Американские демократы сочли недостаточными санкции Обамы против России

Тема:
Санкции в отношении России (5543)
10:5830.12.2016
(обновлено: 11:51 30.12.2016)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразил заявила, что меры президента США Барака Обамы, принятые против РФ в ответ на якобы "вмешательство в выборы в США", являются "недостаточными", пишет газета Hill.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США?
Результаты
"Мы аплодируем Обаме за принятие этих мер", — приводит издание заявление Бразил.

"Одних сегодняшних действий Белого дома недостаточно. Сейчас пришло время избранному президенту (Дональду) Трампу и республиканскому руководству в конгрессе поставить нашу национальную безопасность выше политики и показать американскому народу, что они серьезно относятся к защите нашей демократии", — добавила она.

По ее словам, действия РФ должны рассматриваться "как нападения иностранного государства на США".

Президент США Барак Обама возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Обама хлопнул дверью: США ввели санкции против России и высылают дипломатов
США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Захарова назвала администрацию Обамы "группой озлобленных неудачников"
Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

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В мире
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • сергей суворов
    "американские демократы " давно превратились в в радикальную экстремистскую организацию которой пора дать " по рукам " ибо они сеют кровь и смерть по миру !
    11:29
    30.12.2016
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  • Сергей Филиппов
    Если расценивать все эти бредовые аргументы этой тётеньки,как " нападение иностранного государства на США", то следуюшим шагом должно стать объявление войны нам раз мы на них " нападаем"..к этому ведут все эти заявления?? Адекватность там и не ночевала,но такие заявления - это мерзота в чистом виде. В такие моменты...мне даже жаль,что мы не ведём никаких военных действий с США..САМОЛИЧНО пошёл бы с оружием в руках выбивать из них всю " демократию". Для меня эти люди,в правящей демократической верхушке, - прямые последователи нацистов. И отношение к ним соответствующее!!!
    11:15
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Филиппов
    Если расценивать все эти бредовые аргументы этой тётеньки,как " нападение иностранного государства на США", то следуюшим шагом должно стать объявление войны нам раз мы на них " нападаем"..к этому ведут все эти заявления?? Адекватность там и не ночевала,но такие заявления - это мерзота в чистом виде. В такие моменты...мне даже жаль,что мы не ведём никаких военных действий с США..САМОЛИЧНО пошёл бы с оружием в руках выбивать из них всю " демократию". Для меня эти люди,в правящей демократической верхушке, - прямые последователи нацистов. И отношение к ним соответствующее!!!
    11:15
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • сергей суворов
    "американские демократы " давно превратились в в радикальную экстремистскую организацию которой пора дать " по рукам " ибо они сеют кровь и смерть по миру !
    11:29
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Илья Broth
    Вся ваша дерьмократия имеет цель увеличивать лишь личное благосостояние,неудивительно,что приходится защищаться от тех,кого не можете нагнуть.
    13:11
    30.12.2016
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  • sergei
    Расценить как нападение на США ? Тётя объявить войну России собралась ? Эта их "защита демократии" уже оскомину набила . Где они эту свою "демократию" не защищали . В Афганистане , Ираке , Югославии , Ливии, в Сирии с Ираном чуть было не "защитили демократию " . Сейчас от России хотят "защитить" . Щётками для стряхивания ядерной пыли запаслись ? Идиоты . И весь сыр - бор из за того что Обама со своей администрацией-компашкой дураков обиделись что им Россия с Путиным не дали Иран раздолбать и Сирию . У шнобелевского лоуриета Обаны на Путина личная обидка и он готов довести до войны ради дешёвой мести . Обаме со своими "демократами" не только на Россию по фиг , но и на американцев тоже .
    14:04
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Степан Разин в ответ пользователю Сергей Филиппов(показатьскрыть)
    Сергей Филиппов, самолично можно отомстить гораздо больнее и серьезнее без винтовки в руках. Достаточно лишь избавиться от валютных вкладов и не покупать ничего иностранного, тем более из страны-самоубийцы. Это для них страшнее войны.
    Вот попробуйте продать им обратно свою иномарку и больше не покупать у врагов ничего. Ведь каждой покупкой Вы оплачиваете их снаряды и бомбы против Вас и Ваших детей.
    Не кривитесь от недовольства. Просто покупайте отечественное, спонсируя этим строительство детских площадок во дворах, экологически чистые свои продукты и сухие чистые подъезды в своем доме
    20:38
    30.12.2016
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