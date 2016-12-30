В российской дипмиссии в Израиле рассказали о состоянии посла

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек – РИА Новости. Госпитализированный накануне посол России в Израиле Александр Шеин находится в контакте с дипломатами, пройдя медицинское обследование, которое подтвердило "стабильное состояние его здоровья", сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.

Посол почувствовал недомогание во время ужина в ресторане. Ему вызвали машину скорой помощи, которая отвезла его в одну из клиник Тель-Авива.

"Посол прошел обследование. Состояние здоровья стабильное. Только что с ним разговаривал. Желает всем хорошего Нового года", — сказал пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.

Причины госпитализации дипломаты не уточняют.