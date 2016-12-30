Баку обратился в МККК и МГ ОБСЕ для возвращения тела своего военного

БАКУ, 30 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана официально обратилось в Международный комитет Красного креста (МККК), Минскую группу (МГ) ОБСЕ для возвращения тела азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на границе с Арменией, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства.

В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана заявило, что во время инцидента один азербайджанский военный пропал вез вести.

"Для возвращения тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, погибшего при пресечении диверсии и оставшегося на подконтрольной противником территории, министерство обороны официально обратилось в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ, в том числе и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспршику", — говорится в заявлении.

Пресс-служба сообщила, что "в настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне".

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