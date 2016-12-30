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В мире

Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы

Тема:
Высылка российских дипломатов из США (25)
10:2930.12.2016
(обновлено: 10:43 30.12.2016)
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Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 16 декабря 2016 года
© REUTERS/ Jonathan Ernst

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили "троллинг" со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.

​"Россия посмеялась над положением "хромой утки" Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции", — пишет об этом The Washington Times.

"Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно", — пишет Mashable.

The Independent отметила, что российский ответ на решение о высылке дипломатов был "быстрым и забавным".

В то же время Business Insider назвал твит посольства России "глумливой реакцией".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Захарова назвала администрацию Обамы "группой озлобленных неудачников"

США в четверг ввели новые антироссийские санкции в отношении разведслужб, нескольких компаний и некоторых частных лиц, обвинив их в попытках повлиять на результаты выборов, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "сотрудниками российской разведки". Никаких доказательств этого американский лидер не предоставил.

Помимо картинки с уткой, посольство опубликовало сообщение, в котором назвало действия властей США "дежавю холодной войны". "Как и все остальные, в том числе американцы, мы будем рады увидеть конец этой незадачливой администрации", — добавили представители ведомства.

"Хромая утка" (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как "провальный", "жалкий", "ничтожный".

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