В ДНР надеются, что обмен "всех на всех" состоится в канун Рождества

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле "всех на всех" в Донбассе состоится в канун Рождества.
По словам Морозовой, накануне во время передачи Киевом сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР она общалась с родственниками пленных украинских силовиков и в очередной раз сделала акцент на том, что ДНР готова освободить пленных в порядке, предусмотренном пятым пунктом Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Представители Киева передали в четверг ДНР и ЛНР 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встретила Морозова.