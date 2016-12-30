В ДНР надеются, что обмен "всех на всех" состоится в канун Рождества

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле "всех на всех" в Донбассе состоится в канун Рождества.

"Достаточно одного волевого решения Порошенко для освобождения всех ребят. Надеюсь, такое решение будет принято, и в канун Рождества мы проведем долгожданный обмен по формуле "всех на всех", — сказала она журналистам.

По словам Морозовой, накануне во время передачи Киевом сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР она общалась с родственниками пленных украинских силовиков и в очередной раз сделала акцент на том, что ДНР готова освободить пленных в порядке, предусмотренном пятым пунктом Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Представители Киева передали в четверг ДНР и ЛНР 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встретила Морозова.