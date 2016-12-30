Индийские власти выявили почти $620 млн неучтенного дохода за два месяца

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Налоговый департамент министерства финансов Индии с начала валютной реформы в стране выявил почти 620 миллионов неучтенного дохода в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием "грязных денег", сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.

С 9 ноября в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 445 и 890 рублей по текущему курсу) — самые крупные на тот момент банкноты в стране. В результате граждане были вынуждены простаивать по несколько часов у банков и банкоматов, чтобы избавиться от старых банкнот, что, по оценкам рейтингового агентства Fitch, повлияло на экономическую активность и может привести к снижению темпов роста ВВП в текущем финансовом году (заканчивается в марте 2017 года).

По данным агентства, с 8 ноября налоговики провели около тысячи операций в рамках борьбы с неплательщиками налогов. Было изъято наличных и драгоценностей на сумму почти 5,5 миллиарда рупий (около 80 миллионов долларов), в том числе в новой валюте (около 15 миллионов долларов).

"Общий неучтенный доход, признанный (неплательщиком — ред.) или зарегистрированный в рамках этой операции до 28 декабря, составляет более 41 миллиарда рупий (почти 620 миллионов долларов)", — заявил собеседник агентства.

Помимо драгоценностей и наличных неплательщики скрывали доход, инвестируя в недвижимость.