В Китае бывшего замминистра госбезопасности исключили из партии за взятки

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший заместитель министра государственной безопасности КНР Ма Цзянь был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) по подозрению во взяточничестве, сообщила в пятницу Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК.
Расследование в отношении Ма Цзяня было начато в середине января 2015 года.
Как сообщала газета South China Morning Post, один из родственников Ма Цзяня, предположительно, может быть причастен к торговле документами компании Founder Securities, содержащими конфиденциальную информацию.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.