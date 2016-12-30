Советник Трампа ждет, что избранный президент пересмотрит политику Обамы

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Последние решения президента США Барака Обамы, включая антироссийские санкции и голосование делегации ООН по Израилю, – это политическое обострение отношений с рядом стран, но у нового президента будет возможность пересмотреть подход к внешней политике уходящей администрации, заявила телеканалу FOX News советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй.

"Это показательно для меня, мы говорим сейчас о санкциях против России, через несколько дней после, я бы так назвала, санкций против Израиля. Это ужасное голосование в ООН — переворот американской политики в отношении Израиля. В последние дни мы видим это обострение политики президента Обамы перед тем, как покинуть офис. С другой стороны, у избранного президента будет возможность пересмотреть нашу внешнюю политику", — сказала она.

По ее словам, акции в отношении РФ "не имели прецедентов, даже во времена "холодной войны". "Эти агентства (ФСБ, ГРУ) не имеют активов здесь. О чем именно эти санкции? При этом Россия уже заявила, что готовит ответ", — добавила она.

Советник Трампа сказала, что первые шаги в отношении РФ со стороны новой администрации — пока "огромный вопрос". "У нас сложные отношения с Россией в течение декады. Но, с другой стороны, он (Трамп) говорил о желании работать со странами по всему миру, чтобы приходить к общему решению, например, чтобы сразить ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", — резюмировала она.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.