Санкции США направлены не только против дипломатов, но и членов семей

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные в отношении России, российских дипломатов и членов их семей, подрывают двусторонние отношения и не останутся без ответа, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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"Мы расцениваем новые санкции действующей администрации (США) против России, российских дипломатов, членов их семей в США не просто как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений. Они не останутся без ответа", — говорится в сообщении в Twitter российской дипмиссии.

"Обвинения, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, абсолютно беспочвенны", — подчеркивают в посольстве.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут ответные "адекватные меры".