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США закрыли "дачи" российских дипломатов

Тема:
Высылка российских дипломатов из США (25)
06:4430.12.2016
(обновлено: 10:30 30.12.2016)
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Генконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2016/ Josh Edelson

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Введение администрацией США ограничительных мер в отношении российских дипломатов стало одним из наиболее резких шагов в отношениях между странами даже с учетом периода холодной войны.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции в отношении девяти учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон закрыл два жилых комплекса, которые являются дипломатической собственностью России, и объявили персонами нон грата 35 дипломатов.

Свое решение Белый дом объяснил "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов". При этом никаких доказательств подобных действий Москвы американская сторона не представила.

Российские власти уже пообещали, что примут "адекватные меры".

Запрет доступа

Практика высылки за "осуществление деятельности, несовместимой со статусом дипломата" (под ней, как правило, имеется в виду шпионаж) является довольно распространенной. К примеру, в последний раз США выслали двух российских дипломатов в июле. Традиционно такие меры носят зеркальный характер.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Гораздо реже встречаются случаи блокирования собственности, а тем более недвижимости иностранных государств.

Согласно заявлению Обамы, объекты российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк использовались для "целей разведки" и поэтому "будут закрыты".

В то же время в заявлении госдепартамента не сообщается, что именно имеется ввиду под "нецелевым" использованием. Там лишь говорится, что ведомство "лишит российский персонал доступа к двум рекреационным жилым комплексам в Соединенных Штатах, которые принадлежат российскому правительству".

Позднее в администрации США уточнили, что доступ на объекты будет закрыт с полудня пятницы по местному времени (20.00 мск).

"В соответствии с "Законом об иностранных миссиях" Управление по делам иностранных представительств (госдепартамента США) может ограничивать доступ на такие объекты недвижимости", — заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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При этом он не уточнил, подпадают ли два российских объекта под действие Венской конвенции и обладают ли они дипломатическим иммунитетом.

В самом законе полномочия США в отношении собственности иностранных дипмиссий трактуются довольно широко.

Например, одна из статей гласит, что госсекретарь может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" в тексте закона нет.

Дома отдыха

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Представитель госдепа также уточнил, о каких именно объектах идет речь.

По его словам, ограничения касаются недвижимости площадью 45 акров (около 18,2 гектара) в местечке Pioneer Point в Мэриленде на берегу живописного Чесапикского залива примерно в ста километрах от Вашингтона. Участок был куплен советским правительством в 1972 году.

Второй объект расположен на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана недалеко от города Нью-Йорк, где находятся генеральное консульство России и постоянное представительство страны при ООН. Площадь участка составляет 14 акров (около 5,66 гектара), он был куплен правительством СССР в 1954 году.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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В кругах российских дипломатов и членов их семей оба объекта называют "дачи", поскольку, по сути, они представляют собой дома отдыха, где иногда проходят и торжественные мероприятия. Например, в резиденции на Лонг-Айленде проходил прием по случаю 9 мая.

Традиционно перед новогодними праздниками на "дачу" уехали некоторые дипломаты с детьми. Теперь им придется возвращаться в места постоянного проживания. 

В прежние годы даже на фоне обострения двусторонних отношений США никогда не прибегали к закрытию объектов, которые годами использовали советские и российские дипломаты.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
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В Москве официальные лица уже пообещали, что примут ответные меры против американских дипломатов и объектов США. Ожидается, что решения будут объявлены в пятницу.

Телеканал CNN сообщил, что в Москве будут закрыты англо-американская школа и резиденция посла США в Серебряном Бору.

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