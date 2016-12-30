Прокуратура Китая обвинила во взятках экс-замгубернатора провинции Гуандун

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Прокуратура КНР предъявила официальные обвинения во взяточничестве бывшему вице-губернатору провинции Гуандун Лю Чжигэну, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры (SPP) КНР.

Уголовное дело в его отношении было возбуждено в конце апреля. ранее Центральная комиссия Компартии по проверке дисциплины приняла решение исключить Лю Чжигэна из рядов КПК за коррупцию.

Лю Чжигэн занимал пост вице-губернатора провинции Гуандун с ноября 2011 года. В начале февраля комиссия, которая является главным антикоррупционным органом страны, начала внутрипартийное расследование в отношении высокопоставленного чиновника по подозрению "в серьезном нарушении партийной дисциплины". Расследование показало, что вице-губернатор злоупотреблял своим служебным положением в интересах третьих лиц и с целью получения личной выгоды, растрачивал государственные средства, а также подозревается в получении взяток.

Также, согласно сообщению Верховной народной прокуратуры КНР, были предъявлены официальные обвинения во взяточничестве бывшему заместителю главы Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня и Канцелярии по делам Тайваня ЦК КПК Гун Цингаю. В апреле он был исключен из коммунистической партии Китая и снят со своей должности. В ходе внутрипартийного расследования выяснилось, что Гун Цингай нарушил партийную дисциплину, мешал проведению проверки, пользовался служебным положением для получения личной выгоды, получал подарки. Гун Цингай занимал свой пост с октября 2013 года.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.