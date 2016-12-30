В Гонконге выявили второй за месяц случай птичьего гриппа у человека

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Второй за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг, сообщает местный центр по защите здоровья (CHP).

Вирус был выявлен у 70-летнего местного жителя, острые симптомы заболевания у которого стали проявляться 26 декабря. С 28 декабря мужчина находится в изолированном боксе одной из местных больниц. Ранее он побывал в Шэньчжэне и Чжуншане (провинция Гуандун), вернувшись в Гонконг 16 декабря. По словам пациента, он мог заразиться у уличной точки по продаже живой домашней птицы в городе Чжуншань. Кроме этого он покупал курицу-гриль в одном из районов Гонконга. В настоящий момент медики устанавливают источник заражения. О случае будет сообщено во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также властям провинции Гуандун и специального административного района КНР Макао.

В Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина.

В четверг комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае, не считая Шанхая, были выявлены еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Они были зафиксированы в Сямэне (провинция Фуцзянь) и Гонконге.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.