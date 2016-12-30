Глава МИД Китая поздравил Лаврова с Новым годом

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Глава МИД КНР Ван И поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Новым годом, а также выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с Россией в 2017 году, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

В своей поздравительной телеграмме Сергею Лаврову глава МИД КНР отметил, что всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Пекина и Москвы усиливается, стороны сделали шаг вперед во многих глобальных процессах и делах, что способствовало процветанию совместного развития.

"Перед лицом более сложной и меняющейся международной обстановки, китайская сторона в новом году намерена в дальнейшем укреплять контакты и координацию, совместно реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, непрерывно углублять стратегическое сотрудничество, защищать совместные интересы двух стран, способствовать внесению нового вклада в региональный и глобальный мир, безопасность и стабильность", — приводит слова Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь Сергей Лавров, как сообщает МИД КНР, отправил Ван И ответную поздравительную телеграмму, в которой отметил, что приоритетным направлением в отношениях стран является сотрудничество с Китаем во многих отраслях. "Надеюсь, что в приближающемся новом году Россия и Китай продолжат играть стабилизирующую роль в международных делах. Россия намерена совместно с Китаем реагировать на все угрозы и вызовы, с которыми сталкивается мир и глобальная безопасность", — добавил российский министр.