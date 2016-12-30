Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая глава штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, предложенная им ранее на пост советника, заявила, что новые санкции США в отношении России частично являются попыткой президента Барака Обамы и его администрации ограничить действия Трампа.

"Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что частично он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. Мы часто думаем, что так оно и есть. Не так проходит мирная передача власти при демократии ", — заявила Конуэй телеканалу CNN

"Я читала сообщения об этих ответных мерах, этих санкциях, которые продвигали Обама и его администрация, некоторые из них кажутся в большей степени символическими", — сказала ближайшая помощница Трампа.

Она также обратилась к теме обвинений России во взломе партийных серверов Демократической партии. "Все, что мы слышим на протяжении выборов, это "Россия, Россия, Россия". С начала выборов только и идет этот накал страстей с обвинениями и выпадами", — сказала она.

По мнению Конуэй, взлом электронной почты Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании и близко не навредили Клинтон так сильно, как ее провальная стратегия в ходе предвыборной кампании. "Я не думаю, что Владимир Путин удерживал ее от участия в конкурентной борьбе в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане", — добавила она.

Ранее администрация Барака Обамы ввела санкции против 9 учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.