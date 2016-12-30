Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая глава штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, предложенная им ранее на пост советника, заявила, что новые санкции США в отношении России частично являются попыткой президента Барака Обамы и его администрации ограничить действия Трампа.
"Я читала сообщения об этих ответных мерах, этих санкциях, которые продвигали Обама и его администрация, некоторые из них кажутся в большей степени символическими", — сказала ближайшая помощница Трампа.
Она также обратилась к теме обвинений России во взломе партийных серверов Демократической партии. "Все, что мы слышим на протяжении выборов, это "Россия, Россия, Россия". С начала выборов только и идет этот накал страстей с обвинениями и выпадами", — сказала она.
По мнению Конуэй, взлом электронной почты Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании и близко не навредили Клинтон так сильно, как ее провальная стратегия в ходе предвыборной кампании. "Я не думаю, что Владимир Путин удерживал ее от участия в конкурентной борьбе в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане", — добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.