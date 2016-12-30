В Китае панда напала на человека, сломав ему обе руки

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань подвергся нападению животного, сообщает агентство China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где медведей готовят к выпуску на волю, однако о происшествии стало известно только сейчас.

По данным агентства, 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой по кличке Симэй. Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле. ЧП случилось тогда, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.

Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В результате нападения панды у него оказались сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле.

"Я до сих пор не знаю, хотела ли панда просто есть, или она таким образом играла", — сказал пострадавший.

"Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", — добавил он.

Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что власти планируют увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18% — до 2,2 тысячи особей. Сейчас в лесах страны насчитывается 1864 животных, еще 422 особи содержатся в специальных центрах по разведению.

Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".