Госдеп видел новости о "закрытии доступа в резиденцию посольства в Москве"

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США видели сообщения о том, что в Москве якобы закрыт доступ дипломатам США в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

"Мы видели сообщения по этому поводу. Но у нас нечего добавить к ранее сделанным заявлениям", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", сообщил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие "для американцев и иностранцев" англо-американской школы в Москве. По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Также сообщалось о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору. Комментарием российской стороны о том, действительно ли такие меры были приняты, РИА Новости пока не располагает.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".